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Fiscalização orienta desvio de caminhões na PR-466 e PR-272 após restrição na ponte do Rio Ivaí

Agentes do DER/PR orientam motoristas na PR-466 em Jardim Alegre e na PR-272; fiscalização será mantida 24 horas até o fim das obras na ponte

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Fiscalização orienta desvio de caminhões na PR-466 e PR-272 após restrição na ponte do Rio Ivaí
Autor Agente do DER/PR na PR-272 no trevo de acesso a Borrazópolis - Foto: TN Online/Ivan Maldonado

Agentes do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) já estão posicionados nas rotas de desvio para orientar caminhoneiros sobre a restrição de peso na ponte sobre o Rio Ivaí, entre Lidianópolis e Cruzmaltina, no Vale do Ivaí. A restrição foi adotada depois que estudos apontaram a necessidade de reparos e reformas estruturais na ponte no Porto Ubá.

A restrição impede a passagem de veículos com Peso Bruto Total Combinado (PBTC) acima de 36 toneladas pela ponte. A medida também vale para caminhões que possuem Autorização Especial de Trânsito (AET).

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As equipes atuam na PR-466, no trevo da Placa Luar, em Jardim Alegre e na PR-272 no trevo de acesso a Borrazópolis. Os pontos fazem parte das rotas alternativas indicadas pelo DER/PR para veículos que não podem utilizar a ponte.

O subtenente Carlos Alberto, que acompanha o trabalho dos agentes, explicou que as equipes já realizam o trabalho de orientação há mais de 15 dias. Segundo ele, a fiscalização passou a contar com atuação permanente. “As rodovias já estão sinalizadas nos dois sentidos. Os agentes estão nos postos orientam os motoristas e direcionam os caminhões para as rotas alternativas”.

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Conforme o subtenente a operação será mantida por 24 horas, com troca de equipes nos pontos de fiscalização. O trabalho não tem prazo para terminar e deve continuar até a conclusão das obras na ponte.

Além da presença dos agentes, a fiscalização deverá ganhar o reforço de duas balanças. De acordo com o subtenente, a partir da próxima semana uma balança será instalada próxima ao posto da Polícia Rodoviária, e outra será instalada em um ponto da rota de desvio próximo ao trevo de Borrazópolis.

Rotas alternativas

O DER/PR indicou duas opções para os veículos de grande porte que não podem passar pela ponte. Uma delas utiliza as rodovias entre Jardim Alegre e Bom Sucesso, pelas PR-082, PR-457 e PRC-369.

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A outra passa pelas rodovias entre Marumbi e Cruzmaltina, utilizando a PRC-466, PR-170 e PR-453. O objetivo é evitar que veículos acima do limite cheguem à ponte e garantir a segurança durante o período em que a estrutura permanecer sob restrição.

As medidas são temporárias e continuarão em vigor até a conclusão dos trabalhos necessários na ponte sobre o Rio Ivaí.

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CAMINHONEIROS DER Paraná fiscalização rodoviária ponte rio ivaí Restrição de Peso rotas alternativas
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