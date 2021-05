Fiscalização é intensificada na região de S. João do Ivaí

Continua após publicidade

As equipes da Polícia Militar de São João do Ivaí, Lunardelli e Godoy Moreira, comandados pelo sargento Caetano, com o apoio da equipe da ROTAM e equipes dos departamentos de vigilância sanitária dos municípios, realizaram na noite de sexta-feira (28) operação com o intuito de fazer valer as medidas impostas nos decretos municipais para enfretamento da Covid-19.

Segundo o sargento Caetano, a operação aconteceu sem anormalidades, mas houve muitas abordagens de pessoas circulando após o horário do toque de recolher, sendo todos orientados. A PM e a ROTAM também receberam denúncias de aglomerações em residências, através do 190, e realizaram verificação.

Em São João do Ivaí, por exemplo, houve situação que os policiais dispersaram mais de oito jovens aglomerados em uma casa. Também foi verificado um bar da cidade em que estava com as portas fechadas e haviam clientes consumindo bebida alcoólica no interior.

* Com informações Canal HP