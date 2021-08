Fiscalização da Covid-19 aplica 12 multas em Ivaiporã

Da Redação

Na madrugada desta terça-feira (10), a equipe de Fiscalização/Covid-19, da Prefeitura de Ivaiporã, aplicou 12 multas por descumprimento de medidas de restrição impostas pelo decreto de prevenção contra o coronavírus.

A ocorrência que contou com o apoio da Polícia Militar (PM), foi em uma lanchonete, localizada na Av. Castelo Branco, 11 pessoas acabaram sendo multadas no valor de R$ 1.040,00 e o estabelecimento comercial em R$ 2.007,00.

Conforme informações do boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM) , foram constatadas no interior do recinto todas as pessoas sem máscaras e sem distanciamento mínimo, além de estarem descumprindo o decreto municipal que estabelece limite de horário.