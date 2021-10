Final de semana será marcado pelo 'Feirão Faxinal 2021'

Da Redação

A Prefeitura de Faxinal, através das secretarias da Indústria e Comércio, Turismo e Agricultura, promove nos dias 22, 23 e 24 de outubro, o Feirão Faxinal 2021. O evento começa às 17 horas, na praça central Dealcides Balhs.

Nesta sexta-feira (22), entre as atividades, está programada a inauguração dos trabalhos do posto do Procon Faxinal, a entrega de kits e barracas para a feira do produtor e a abertura oficial do “Feirão da Casa Própria”.

O prefeito de Faxinal Ylson Álvaro Cantagallo, o Gallo, enalteceu a ação, que tem por objetivo fomentar o comércio local e gerar oportunidade para pessoas que querem quitar dívidas ou abrir linhas de crédito para a casa própria.

“É uma grande oportunidade que a prefeitura, através das secretarias da Indústria e Comércio, Turismo e Agricultura, vem proporcionar para aquelas pessoas que procuram linhas de crédito junto as instituições financeiras, bem como, a oportunidade para elas regularizarem suas dívidas em atraso e abrir crédito habitacional para o sonho da casa própria”, comenta.

O prefeito também falou da luta para instalação do Procon no município. “Os consumidores sempre tiveram que recorrer ao Procon via online ou ir até Apucarana. Foi uma grande luta nossa, mas com muita perseverança conseguimos por meio de um convênio com Apucarana, trazer um posto de atendimento do Procon para Faxinal", comemora.

O posto de atendimento do Procon, em Faxinal, é subordinado a Apucarana, mas atenderá demandas do município e da região. Durante os três dias do evento, o público conta com praça de alimentação, com a participação dos microempreendedores individuais da cidade, e com apresentações de artistas locais e show gospel.