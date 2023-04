Final de semana esportivo reuniu quase 500 atletas em Marilândia

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

17 delegações competiram no Campeonato de Kung-Fu Wushu

Neste último final de semana, os eventos esportivos movimentaram Marilândia do Sul, que reuniu quase 500 atletas. O município contou com o Campeonato de Kung-Fu Wushu, no Ginásio de Esportes, as quartas de final do campeonato de futebol suíço e amistosos de vôlei.

continua após publicidade .

O campeonato de kung-fu teve a participação de mais de 250 atletas em todas as modalidades e contou com 17 delegações das cidades de Apucarana, Arapongas, Cambira, Califórnia, Mandaguari, Marilândia do Sul e Presidente Prudente-SP.

-LEIA MAIS: Ahanda estreia com vitória na Série Bronze de handebol masculino

continua após publicidade .

Competindo em todas as modalidades, com a delegação composta por 21 atletas, Marilândia do Sul obteve um resultado recorde e muito expressivo, conquistando 54 medalhas, entre ouros, pratas e bronzes, e superando a expectativa do professor Espedito Ribeiro Filho.

Ao decorrer da competição, estiveram presentes no ginásio Mario Leão mais de 800 pessoas, entre atletas, árbitros e público.

As equipes de vôlei masculino e feminino enfrentaram a cidade de Bom Sucesso neste domingo (23) em amistoso.

continua após publicidade .

Pelo futebol foi realizada as quartas de final do campeonato de futebol suíço, os resultados que classificaram os times para a semi de domingo foram: Amigos São José 9 x 2 Copo Sujo, Panificadora Izabela 3 x 0 Eldorado, São José F.C 2 x 1 Os Vetera e Independente F.C 2 X 4 Ousadia e alegria. Por enquanto, a artilharia do campeonato ficou assim: Kelvin Takigami 13 gols, Victor Hugo (Vitinho) 11 gols, Rafael Pereira 10 gols.

Neste domingo (30), acontecerá a semifinal entre os times: Amigos são José x Ousadia e alegria, às 13h45, e Panificadora Izabela x São José F.C, às 16h20. No mesmo dia, será realizado um amistoso de futebol suíço feminino às 15h10 entre os times Furacão FC x Chico Marcolino, e todos os jogos acontecerão no estádio Romeu Beligni.

Siga o TNOnline no Google News