Filhote de jaguatirica é capturado em Jandaia do Sul; veja

A Defesa Civil de Jandaia do Sul capturou um filhote de Jaguatirica na manhã desta quarta-feira (18). O animal estava na Estrada do Canutã, na zona rural do município.

Conforme os agentes da Defesa Civil, o filhote estava bastante bravo e frequentando uma comunidade rural daquela região. A jaguatirica será encaminhada para um local apropriado.

Participaram do resgate os agentes da Defesa Civil, R. Alves, Cristian Bueno, Thiago Forte e Orlando Rezende.

A jaguatirica, também conhecida como gato do mato, é um animal da família dos felinos, considerado o terceiro maior entre eles, ficando atrás apenas da onça pintada e do puma. O nome “jaguatirica” tem origem na língua tupi-guarani. Ela é composta pela junção das palavras: îagûara ("onça") e tyryka ("recuo, afastamento, fuga"), formando o significado: "onça que se afasta".



Por outro lado, o nome científico do animal é “Leopardus pardalis”, resultante da combinação de duas palavras de origem grega: Leopardus, que traduzido significa "leopardo", e é uma composição das palavras: "leão" e "pantera", e “pardus”, que traduzido significa: pantera, e é descrita como um felino malhado e de grande porte.

Sua aparência, inclusive, se assemelha muito a de uma onça pintada, porém a jaguatirica tem um porte menor. Grande parte das jaguatiricas são encontradas em países da América do Sul, como o México e Estado Unidos, e em toda a América Central. Elas habitam savanas, pantanal, caatinga, cerrado, mangues, e florestas tropicais e subtropicais. Entretanto, alguns fatores externos tem contribuído para que esse animal esteja ameaçado de extinção, como a caça ilegal, a falta de alimentos e o desmatamento.