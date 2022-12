Filhote de gato preso dentro de carro é resgatado em Jandaia; assista

Da Redação

Após o resgate, os funcionários voltaram com o animal para o asilo

A Defesa Civil de Jandaia do Sul, no norte do Paraná, realizou o resgate de um filhote de gato de dentro de um painel de um carro, modelo Volkswagen Voyage, na manhã desta sexta-feira (23). Assista o vídeo abaixo.

Segundo a Defesa Civil, o animal vive no Asilo São Vicente de Paulo e os funcionários sentiram falta dele desde a quinta-feira (22). Na manhã desta sexta, eles escutaram os miados da gatinha de dentro do carro e levaram o veículo ao destacamento da Defesa Civil para o resgate.

Ainda de acordo com os socorristas, parte do painel do veículo precisou ser retirado para terem acesso ao filhote. Após o resgate, os funcionários voltaram com o animal para o asilo.

Através de vídeos filmados por eles, é possível escutar os miados da gatinha próximo ao painel do carro. Na sequência, o animal já aparece resgatado. Assista:

null - Vídeo por: Reprodução

