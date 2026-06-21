Filho soca a própria mãe idosa de 76 anos após discussão em Califórnia

Uma mulher de 76 anos foi agredida fisicamente pelo filho, de 55 anos, na noite de sexta-feira (20), em uma residência no Centro de Califórnia (PR). O caso foi registrado por volta das 21h18.

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Segundo a Polícia Militar (PM), o homem teria ido ao local e iniciado uma discussão com a mãe, questionando visitas que ela teria recebido em casa. Em seguida, desferiu socos que atingiram a face, braços e ombro da vítima, causando escoriações.



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A idosa foi encaminhada ao posto de saúde central do município, onde recebeu atendimento médico e teve laudo de lesão corporal confeccionado. Após ser estabilizada, ela ficou sob cuidados de um familiar em local considerado mais seguro.

A PM realizou diligências para localizar o autor, mas ele não foi encontrado até o encerramento da ocorrência. A vítima foi orientada sobre os procedimentos legais, incluindo a possibilidade de representação criminal e solicitação de medida protetiva. O caso será investigado pelas autoridades.