Filho soca a própria mãe idosa de 76 anos após discussão em Califórnia
A idosa foi encaminhada ao posto de saúde central do município, onde recebeu atendimento médico
Uma mulher de 76 anos foi agredida fisicamente pelo filho, de 55 anos, na noite de sexta-feira (20), em uma residência no Centro de Califórnia (PR). O caso foi registrado por volta das 21h18.
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Segundo a Polícia Militar (PM), o homem teria ido ao local e iniciado uma discussão com a mãe, questionando visitas que ela teria recebido em casa. Em seguida, desferiu socos que atingiram a face, braços e ombro da vítima, causando escoriações.
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A idosa foi encaminhada ao posto de saúde central do município, onde recebeu atendimento médico e teve laudo de lesão corporal confeccionado. Após ser estabilizada, ela ficou sob cuidados de um familiar em local considerado mais seguro.
A PM realizou diligências para localizar o autor, mas ele não foi encontrado até o encerramento da ocorrência. A vítima foi orientada sobre os procedimentos legais, incluindo a possibilidade de representação criminal e solicitação de medida protetiva. O caso será investigado pelas autoridades.