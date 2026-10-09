Filho salva mãe de ameaça com martelo e agressor acaba hospitalizado

Caso de violência doméstica ocorreu no centro de Marumbi; suspeito sofreu convulsões após queda e está sob custódia policial em Apucarana

Um homem de 45 anos ficou ferido e precisou ser transferido para um hospital sob escolta policial após ameaçar a própria companheira, uma idosa de 65 anos, com um martelo. O caso de violência doméstica foi registrado na noite de quinta-feira (8), na Avenida Tiradentes, região central de Marumbi.

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De acordo com as informações da polícia, a vítima relatou que o parceiro estava descontrolado dentro de casa e afirmou que daria uma martelada na cabeça dela. Assustada com a ameaça, a mulher conseguiu pedir ajuda ao filho, de 31 anos, que foi rapidamente até o local.

Quando o familiar chegou, uma forte discussão teve início. O agressor avançou na direção do filho da vítima, novamente segurando o martelo. Para se defender e proteger a mãe da agressão, o rapaz reagiu e derrubou o homem no asfalto da rua.

A queda provocou ferimentos na cabeça do agressor. Os próprios policiais realizaram o socorro e o levaram inicialmente ao hospital municipal. No entanto, por estar bastante debilitado e apresentar episódios de convulsão, o médico plantonista determinou a transferência do paciente para o Hospital da Providência, em Apucarana, onde ele permanece internado e vigiado pela polícia.

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Após o fim da confusão e o resgate do suspeito, a mulher e o filho foram acompanhados pelos policiais até a Delegacia da Polícia Civil para prestar depoimento e registrar oficialmente a ocorrência.