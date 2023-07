Filho 'quebra tudo' em casa e se esconde no banheiro da vizinha no PR

Uma mãe, moradora da cidade de Jandaia do Sul, no Norte do Paraná, acionou a Polícia Militar (PM) depois que seu filho quebrou diversos móveis e eletrodomésticos da casa da família. Inicialmente, a mãe informou aos policiais que o jovem estaria dentro da residência, mas na verdade ele foi encontrado escondido no banheiro da vizinha.

continua após publicidade

A caso, no mínimo inusitado, foi registrado na tarde desta terça-feira (18), por volta das 14h22, na área central da cidade. De acordo com boletim de ocorrência, as autoridades chegaram no imóvel e se depararam com estilhaços de vidro pelo chão, uma televisão e um rádio quebrados. Roupas também haviam sido retiradas do guarda-roupa e jogadas pelo local.

- LEIA MAIS: Rotam prende suspeito de fazer "delivery" de drogas em Apucarana

continua após publicidade

Enquanto verificavam o "quebra-quebra" causado pelo jovem, uma vizinha chamou os PMs e informou que ele estava dentro da casa dela. O suspeito foi localizado dentro do banheiro, escondido atrás da porta. Foi dada voz de prisão e ele foi encaminhado para a Delegacia para os procedimentos cabíveis.

Siga o TNOnline no Google News