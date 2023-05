Filho embriagado agride mãe e padrasto em Rio Bom

Da Redação

A PM foi chamada

Uma mulher chamou a Polícia Militar (PM) de Rio Bom, norte do Paraná, na manhã deste domingo (30), após ser agredida pelo filho embriagado. O marido dela, padrasto do rapaz, sofreu um corte no braço e precisou ser socorrido.

A mãe contou que o rapaz chegou de madrugada, totalmente bêbado, fez ameaças e depois jogou um prato na direção do casal. O padrasto foi atingido e precisou de seis pontos no braço direito, devido a um corte.

Já a mulher, sofreu uma lesão no punho esquerdo. Após as agressões, o rapaz fugiu e não foi encontrado. A PM registrou a ocorrência e orientou a família.

