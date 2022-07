Filho é preso por descumprir medida judicial que protege a própria mãe

Da Redação

Imagem ilustrativa - a PM de Marilândia do Sul encaminhou o homem para a delegacia da Polícia Civil para as providências legais

Ocorrência policial foi registrada em Marilândia do Sul, na tarde desta quarta-feira (27), quando o homem desobedeceu a ordem judicial e se aproximou da mãe. A mulher, vítima de violência doméstica, obteve a medida judicial protetiva contra o próprio filho, com base na Lei Maria da Penha.

A equipe da Polícia Militar de Marilândia do Sul foi acionada para atender a ocorrência por volta das 15 horas, no centro da cidade. A irmã da vítima e tia do jovem é que acionou os militares. A mulher chamou a polícia informando que na Rua Silvio Beligne, no centro da cidade, o rapaz estava há menos de 200 metros da mãe, a vítima, que estava numa farmácia.

A irmã da vítima informou aos policiais que a mulher tem a seu favor uma medida de urgência, com base na Lei Maria da Penha, concedida a partir de processo judicial da Comarca de Marilândia do Sul. Com os dados em mãos, os policiais foram ao local e encontraram o homem em descumprimento à medida. Ele foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil de Marilândia do Sul, para as providências legais.

