Filho é preso após tentar agarrar a própria mãe em Ivaiporã

Um homem foi preso após tentar abusar da própria mãe em Ivaiporã, no norte do Paraná. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar (PM) no sábado (6), por volta das 13 horas, na Rua Brigadeiro Correia de Melo.

Uma ligação no 190 informou que o rapaz, que estava preso pelo crime de estupro vulnerável há 2 meses, saiu da cadeia e estaria perturbando vizinhos, tentando agarrar mulheres que passam na rua.

Por volta das 11h30, sozinho em casa com a mãe, ele foi até a genitora dizendo que precisava de uma mulher, então baixou as calças dela e tentou agarrar a própria mãe à força.

Muito assustada, com medo do filho, a mãe se trancou no quarto e gritou por socorro. Após a tentativa de abuso, o rapaz correu e se trancou num quarto nos fundos do quintal.

A equipe encontrou o filho e ele foi preso novamente.

