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Filho é preso após esfaquear a mãe e o padrasto em Jandaia do Sul

Agressor tentou fugir, mas foi localizado pela polícia logo após o crime; vítimas precisaram de atendimento médico

Escrito por Da Redação
Publicado em 31.07.2026, 07:24:09 Editado em 31.07.2026, 07:24:06
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Filho é preso após esfaquear a mãe e o padrasto em Jandaia do Sul
Autor Jovem de 29 anos foi preso em Jandaia do Sul - Foto: TNOnline

Um jovem de 19 anos foi preso na noite de quinta-feira (30) após atacar a própria mãe e o companheiro dela com uma faca na região central de Jandaia do Sul. As agressões ocorreram dentro da casa da família após o rapaz apresentar um comportamento agressivo.

-LEIA MAIS: Suspeito é preso em Apucarana menos de 24h após furto em comércios de Cambira

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De acordo com a Polícia Militar, a confusão começou quando o jovem iniciou uma discussão banal com o padrasto. A situação rapidamente saiu do controle e evoluiu para violência física. Durante a briga, o rapaz pegou uma faca e partiu para cima do casal, ferindo a mãe na região do peito e na testa, e causando cortes na perna do companheiro dela.

Quando a equipe policial chegou à residência para atender ao chamado de violência doméstica, o agressor já havia fugido do local. Os policiais iniciaram buscas pelas imediações e conseguiram encontrá-lo pouco tempo depois. Como o jovem estava bastante descontrolado e agitado, os agentes precisaram usar algemas para imobilizá-lo e garantir a segurança de todos durante o trajeto até a viatura.

As duas vítimas foram socorridas por uma equipe de apoio e levadas ao Pronto Atendimento Municipal da cidade, onde receberam cuidados médicos e passaram por exames para registrar a gravidade dos ferimentos. Após o atendimento no hospital, todos os envolvidos foram encaminhados à delegacia, onde o jovem permaneceu preso em flagrante pelo crime.

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´polícia AGRESSÃO jandaia do sul jovem de 19 anos Prisão violência domestica
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