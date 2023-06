Filho do prefeito de Lidianópolis será sepultado neste sábado (17)

O corpo do jovem Gabriel Simão Mandu, filho do prefeito de Lidianópolis, no norte do Paraná, que morreu em um acidente de trânsito, será velado e sepultado ainda neste sábado (17), no município. O jovem de 18 anos morreu na noite de sexta-feira (16), na PR-466, após o carro conduzido por ele bater contra uma árvore entre o Distrito de Placar de Luar e Jardim Alegre, também no interior do estado.

Segundo informações divulgadas nas redes sociais por familiares, o velório do jovem será no Centro de Eventos de Lidianópolis e o sepultamento ocorrerá às 15 horas deste sábado, no cemitério municipal.

O filho do prefeito Adauto Mandu seguia para a faculdade em Ivaiporã quando o pneu do carro conduzido por ele, um Fiat Palio, estourou, fazendo o jovem perder o controle da direção. O veículo saiu da pista e bateu contra uma árvore, às margens da rodovia.

O acidente gerou grande comoção na região e várias pessoas publicaram mensagens de pêsames nas redes sociais. A Associação dos Municípios do Vale do Ivaí, que congrega 26 municípios, divulgou nota de pesar pela morte do jovem.





