Filho do prefeito de Lidianópolis morre em acidente na PR-466

O filho do prefeito Adauto Mandu, de Lidianópolis, morreu no início da noite desta sexta-feira (16) após se envolver de um acidente com seu carro no km 95 da PR-466, entre o Distrito de Placar de Luar e Jardim Alegre, no norte do Paraná. A informação foi confirmada pelo Hospital Municipal de Lidianópolis.

Uma equipe do Siate do Corpo de Bombeiros chegou a ir ao local, mas apenas constatou o óbito do jovem, identificado como Gabriel Mandu, de 18 anos. O rapaz estava indo à faculdade onde estuda, em Ivaiporã, também no norte do estado.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), um pneu do carro que o jovem conduzia, modelo Fiat Pálio, teria estourado e o veículo colidiu contra uma árvore, às margens da rodovia.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para recolher o corpo do rapaz.

