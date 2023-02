Filho denuncia o pai por agredir cachorro com uma foice

Da Redação

Imagem ilustrativa

Na manhã de terça-feira (21), um rapaz acionou a Polícia Militar (PM) para ocorrência de maus-tratos a animais. O caso foi por volta das 9h30, em um sítio na estrada da Fogueira, no município de Borrazópolis.

No local, o filho relatou que o pai dele, de 70 anos, havia agredido um cachorro com uma foice. Os policiais conversaram com o idoso, que relatou que tem tido vários problemas com o animal.

Ele disse aos policiais, que o cachorro tem matado diversos animais de sua criação, inclusive duas leitoas de grande porte. O homem ainda confirmou que realmente atingiu o cachorro com uma foice.

Diante dos fatos, ambas as partes foram encaminhadas até a 53ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Faxinal, para as providências cabíveis aos fatos. O caso está sendo investigado.

Conforme o Art. 32 da Lei de crimes ambientais, “praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos” é crime. A pena para quem comete esse crime é de 2 a 5 anos de reclusão e multa.

