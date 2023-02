Filho de 11 anos esfaqueia pai após discussão no Paraná

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Quando a equipe chegou na unidade, o ferido já havia sido atendido e em repouso

Um garoto, de 11 anos, esfaqueou o pai após uma briga entre eles em Kaloré, no norte do Paraná, na tarde desta terça-feira (7). O homem, de 36 anos, que estaria embriagado, precisou ser hospitalizado.

continua após publicidade .

A Polícia Militar (PM), foi chamada por volta das 14h, por uma enfermeira do Hospital Municipal, que relatou que o homem estava com um ferimento de golpe no peito. Quando a equipe chegou na unidade, o ferido já havia sido atendido e em repouso, fora de perigo.

- LEIA MAIS: Jovem morre após grave acidente com ônibus escolar no interior do PR

continua após publicidade .

O homem contou que ao chegar em casa, teve uma discussão com o filho, de 11 anos, que eles se agrediram e o garoto pegou uma faca e atingiu um golpe no peito dele. O pai disse para a PM que não tinha interesse de representar contra a criança.

A PM orientou o homem. O filho ficou com outro familiar. O caso será investigado pela Polícia Civil e o Conselho Tutelar também acompanha a situação.

Siga o TNOnline no Google News