Filho chega bêbado em casa, bate na mãe e acaba preso

Da Redação

Imagem ilustrativa

Um jovem foi preso na tarde de sexta-feira (3), na residência onde mora com a família, acusado de bater na mãe, uma mulher de 63 anos. O caso foi na Av. Osvaldo Cruz, em Ivaiporã.

De acordo com informações policiais, a equipe foi acionada via Copom e encontrou a mãe do lado de fora da casa. Ela relatou que foi agredida com um soco, xingada e também ameaçada pelo filho. A mulher disse ainda que não foi a primeira vez que sofreu agressão, que o acusado toda vez que bebe fica agressivo..

Diante dos fatos a equipe entrou na residência e encontrou o autor nos fundos. Ele recebeu voz de prisão e resistiu passivamente, sendo necessário o uso de algemas. O detido foi encaminhado até à 54ª DRP.