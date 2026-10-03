Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Vale do Ivaí
publicidade
BRIGA

Filho ameaça o próprio pai com facão em Ivaiporã (PR)

Parentes intervieram para impedir ataque; polícia militar foi acionada e esteve no local

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Filho ameaça o próprio pai com facão em Ivaiporã (PR)
Autor Pai foi ameaçado com um facão na noite desta sexta-feira (02) - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Um homem embriagado ameaçou o próprio pai com um facão na noite desta sexta-feira (2), no bairro Bosque da Saúde, em Ivaiporã (PR). O conflito familiar ocorreu em uma residência na Rua Arlindo Martins Proença.

LEIA MAIS: TNOnline transmite apuração ao vivo das Eleições 2026

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A violência física foi evitada por outros parentes que estavam no local. Eles perceberam a alteração do homem, agiram rapidamente e conseguiram contê-lo antes que ele utilizasse a arma branca contra o pai.

A polícia foi acionada e esteve no endereço para registrar o boletim de ocorrência. Após a confusão ser controlada, o filho foi embora para a sua própria residência. A equipe policial prestou as orientações necessárias à família e encerrou o atendimento.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ameaça com faca conflito familiar embriaguez intervenção policial ivaipora violência domestica
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV