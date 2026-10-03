Filho ameaça o próprio pai com facão em Ivaiporã (PR)

Parentes intervieram para impedir ataque; polícia militar foi acionada e esteve no local

Um homem embriagado ameaçou o próprio pai com um facão na noite desta sexta-feira (2), no bairro Bosque da Saúde, em Ivaiporã (PR). O conflito familiar ocorreu em uma residência na Rua Arlindo Martins Proença.

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A violência física foi evitada por outros parentes que estavam no local. Eles perceberam a alteração do homem, agiram rapidamente e conseguiram contê-lo antes que ele utilizasse a arma branca contra o pai.

A polícia foi acionada e esteve no endereço para registrar o boletim de ocorrência. Após a confusão ser controlada, o filho foi embora para a sua própria residência. A equipe policial prestou as orientações necessárias à família e encerrou o atendimento.