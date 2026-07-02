Filho ameaça mãe de morte e foge antes da chegada da PM em Arapuã

Mulher chamou a Polícia Militar após ser ameaçada pelo filho dentro de casa; suspeito não foi encontrado.

Uma ameaça de morte levou a Polícia Militar até uma casa no centro de Arapuã, na noite de quarta-feira (1º). A mulher contou que foi ameaçada pelo próprio filho durante uma discussão. O suspeito fugiu antes da chegada dos policiais.

Segundo a PM, a equipe foi chamada para atender uma ocorrência de violência doméstica. No local, a moradora disse que o filho chegou em casa alterado, com sinais de possível uso de drogas.

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Ela contou que pediu para o filho tomar banho. Logo depois, os dois começaram a discutir. Durante a briga, o homem chutou a porta da sala, fez ofensas e ameaçou matar a mãe.

Quando soube que a polícia seria chamada, o suspeito saiu da casa. Os policiais fizeram buscas pela região, mas não conseguiram localizá-lo.

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A vítima recebeu orientações sobre os direitos garantidos pela lei e sobre como dar continuidade ao caso. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar.

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