Filho ameaça de morte a própria mãe com gancho de pendurar carne

Um homem foi preso em um sítio no Distrito do Jacutinga, em Ivaiporã, depois de ameaçar de morte a própria mãe com um gancho de pendurar carne. O rapaz já foi preso em datas anteriores pelo mesmo motivo.

Conforme a Polícia Militar (PM), o caso foi por volta das 16 horas em um sítio na estrada dos Três Ranchinhos.

A guarnição foi ao local e conversou com uma mulher. Ela relatou que seu filho chegou a residência embriagado e com sinais de uso de drogas, e passou a xingar e fazer ameaças de morte de posse de um gancho de pendurar carne.

Ela disse ainda que fato e recorrente e o filho já foi preso outras vezes pelo mesmo motivo. A última vez tinha sido em dezembro de 2021.

Diante dos fatos foi dado voz de prisão ao autor e deslocado até a UPA para exames de covid-19 e posteriormente a 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil para procedimentos que requer o caso.

