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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Filho ameaça a própria mãe e foge antes da chegada da PM em Ivaiporã

Mulher procurou a Polícia Militar após discussão com o filho, que chegou em casa aparentemente sob efeito de drogas

Escrito por Da Redação
Publicado em 15.06.2026, 09:15:23 Editado em 15.06.2026, 09:19:35
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Filho ameaça a própria mãe e foge antes da chegada da PM em Ivaiporã
Autor Situação foi registrada pela PM em Ivaiporã - Foto: Pablo Valadares - Agência Senado

Uma ocorrência de violência doméstica mobilizou a Polícia Militar na noite de domingo (14), em Ivaiporã. O caso foi registrado na Avenida Aparício Cardoso Bitencourt.

Segundo o boletim da PM, uma mulher relatou que seu filho havia se separado recentemente da esposa e passou a morar com ela. Na noite de domingo, ele chegou à residência aparentemente sob efeito de drogas e iniciou uma discussão.

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LEIA MAIS: Bicicleta é furtada de quintal no Conjunto Espírito Santo, em Ivaiporã

A moradora acionou a Polícia Militar, mas o homem fugiu do local antes da chegada da equipe. Os policiais realizaram buscas pelas proximidades, porém ele não foi encontrado.

A vítima informou aos policiais que deseja representar criminalmente contra o filho e também solicitar uma medida protetiva de urgência.

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A equipe orientou a mulher sobre os procedimentos legais cabíveis e registrou a ocorrência.

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drogas ivaipora MEDIDA PROTETIVA Ocorrência policial POLICIA MILITAR violência domestica
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