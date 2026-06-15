Filho ameaça a própria mãe e foge antes da chegada da PM em Ivaiporã

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Uma ocorrência de violência doméstica mobilizou a Polícia Militar na noite de domingo (14), em Ivaiporã. O caso foi registrado na Avenida Aparício Cardoso Bitencourt.

Segundo o boletim da PM, uma mulher relatou que seu filho havia se separado recentemente da esposa e passou a morar com ela. Na noite de domingo, ele chegou à residência aparentemente sob efeito de drogas e iniciou uma discussão.

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A moradora acionou a Polícia Militar, mas o homem fugiu do local antes da chegada da equipe. Os policiais realizaram buscas pelas proximidades, porém ele não foi encontrado.

A vítima informou aos policiais que deseja representar criminalmente contra o filho e também solicitar uma medida protetiva de urgência.

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A equipe orientou a mulher sobre os procedimentos legais cabíveis e registrou a ocorrência.

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