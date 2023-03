Filho agride o próprio pai com pedaço de pau em Lunardelli

Da Redação

Na noite de segunda-feira (27) a Polícia Militar (PM) foi acionada para uma residência em Lunardelli, onde o filho estaria agredindo o pai.

Chegando ao local foi feito contato com a vítima, que passou a relatar que seu filho o agrediu com um pedaço de pau, vindo a causar uma lesão no braço direito e na perna esquerda.

A vítima não soube informar o paradeiro do filho agressor, que fugiu do local. Os policiais realizaram buscas pelas imediações, porém sem êxito.

PM atende desentendimento entre pai e filhos em Ivaiporã

Na manhã de segunda-feira a PM foi acionada para verificar uma situação repassada de vias de fato na Rua Pará.

No local a equipe se deparou com três pessoas, o pai e dois filhos, que confirmaram ter um breve desentendimento devido a separação do mesmo e sua mãe, mas que já estava tudo resolvido. As partes foram orientadas.

