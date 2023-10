Filho agride e ameaça a própria mãe em Ivaiporã

No início da tarde de quinta-feira (12), por volta das 12h30, a Polícia Militar (PM) registrou um caso de violência doméstica no Conjunto Habitacional João de Barro, em Ivaiporã. Na Rua Tiriva, um homem agrediu a própria mãe.

No local, os policiais conversaram com um dos filhos da vítima, ele relatou que a mãe havia sido agredida no rosto e no peito por seu próprio irmão. Sendo o relato confirmado pela mulher.

Diante do desejo de representação da vítima, os policiais realizaram patrulhamento e localizaram o agressor nas proximidades.

Sendo dada voz de prisão, o autor foi encaminhado à 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM) para a lavratura do boletim de ocorrência e do termo circunstanciado.

Durante o registro do boletim de ocorrência, o agressor realizou gestos ameaçadores direcionados à vítima.

