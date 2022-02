Filha desfere soco no rosto da mãe em Ivaiporã

Da Redação

Imagem ilustrativa

Na madrugada desta quinta-feira (10) a Policia Militar (PM) foi chamada para atendimento em Ivaiporã, de uma situação de lesão corporal, onde a filha agrediu a mãe com um soco.

continua após publicidade .

Na residência localizada na Rua João Leopoldo Jacomel, os policiais conversaram com o solicitante, um adolescente que relatou que a mãe dele teria chegado, aparentemente drogada e começou a jogar se pertences no chão e desferiu um soco no rosto de sua avó.

O adolescente informou ainda que conseguiu retirar sua mãe do local para que acabasse a agressão. Os policiais realizaram patrulhamento, porém não obteve êxito em localizar a filha que agrediu a mãe.