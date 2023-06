Fiel frustra roubo de carro em igreja ao sair correndo com a chave

Um morador de Cambira, no Vale do Ivaí, quase teve seu carro roubado na noite deste domingo (4), quando saía da missa. A ocorrência foi registrada no estacionamento da Igreja Matriz, e o veículo só não foi levado porque a vítima saiu correndo com a chave.

A Polícia Militar foi acionada e, de acordo com o boletim de ocorrência, o homem, de 45 anos, saía da celebração quando foi abordado por dois criminosos, sendo que um deles aparentemente portava uma arma de fogo.

Os suspeitos anunciaram o roubo e entraram no automóvel. Conforme relato, nesse momento a vítima desceu do carro e saiu correndo com a chave do veículo nas mãos. Após terem seu roubo frustrado, os ladrões fugiram.

A equipe policial de Cambira realizou patrulhamento pela região, mas nenhum suspeito foi localizado. A vítima foi orientada.

