Fieis cantam e oram para enfermos e trabalhadores da saúde

Um grupo de pessoas das três paroquias de Ivaiporã, Bom Jesus, Santíssima Mãe de Deus e Espirito Santo se reuniram às 15 horas deste domingo (18) para rezar e cantar louvores em frente ao Instituto de Saúde Bom Jesus.



Conforme o padre Nivaldo Pereira do Nascimento, da Paroquia Espirito Santo, o encontro foi um pedido de interseção. “Para dar força aos familiares, aos enfermos que estão nos hospitais e também para as pessoas que estão enfrentando de frente essa pandemia que estamos vivendo, os funcionários dos hospitais, médicos e enfermeiros. Um momento oportuno para confiarmos mais em Deus e acreditarmos que podemos vencer, com fé, esperança e nunca desanimar”.

Padre Edivaldo Reis, da Paróquia Bom Jesus, disse ainda que além da oração há necessidade da população também se proteger contra o vírus. “Nós rezamos fazendo a nossa parte para com Deus, mas, não nos esquecemos de fazer a nossa parte como seres humanos. Temos os protocolos a estarmos seguindo, como todos já sabem, o distanciamento social na medida do possível, higienização, porque o que está aí não é brincadeira. Façamos a nossa parte, que Deus certamente fará a parte Dele”.

O diretor do Instituto de Saúde Bom Jesus, médico Jorge Kawano, agradeceu a todos presentes. “Em nome da direção eu gostaria de agradecer a todos que estiveram presentes, orando, pelos nossos profissionais, pelos enfermos acometidos pela Covid”, disse Kawano.

