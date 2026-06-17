Fiat Uno furtado em Ivaiporã é recuperado pela Polícia Civil na zona rural

O Fiat Uno furtado em Ivaiporã foi recuperado durante uma ação da Polícia Civil realizada nesta quarta-feira (17). O automóvel havia sido levado no dia anterior nas proximidades da rodoviária da cidade. A localização ocorreu após informações recebidas pelos investigadores sobre um carro abandonado na zona rural do município.

A equipe da 54ª Delegacia Regional de Polícia foi até a Estrada da Limeira, no distrito de Santa Bárbara, para verificar a denúncia. No local, os policiais confirmaram que o veículo encontrado era o mesmo que havia sido furtado na terça-feira (16).

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Após a identificação, o automóvel foi removido por guincho e encaminhado ao pátio da delegacia. O veículo passará pelos procedimentos legais antes de ser devolvido ao proprietário.

Durante as investigações, a Polícia Civil conseguiu identificar o suspeito de envolvimento no furto. No entanto, ele não foi localizado durante as diligências realizadas até o momento.

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Segundo a polícia, as buscas continuam para encontrar o investigado e esclarecer todos os detalhes do caso. A corporação também informou que segue atuando no combate aos crimes contra o patrimônio e na recuperação de bens furtados em Ivaiporã e municípios da região.

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