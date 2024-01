Fiat Uno furtado em Ivaiporã é encontrado abandonado em estrada rural

Por volta das 17 horas de sexta-feira (5), a equipe policial da 6ª CIPM foi acionada pelo Copom para investigar um veículo abandonado numa estrada rural de Ivaiporã.

Ao chegar ao local, os policiais se depararam com um Fiat/Uno Mille EX prata sem bateria, estepe e com as calotas danificadas.

Diante da situação, o guincho foi acionado para rebocar o automóvel até a 54ª Delegacia de Polícia Civil, onde foram tomadas as providências necessárias, incluindo o registro de um Boletim de Ocorrência.

O proprietário do veículo havia registrado boletim na Polícia Militar no início da manhã, informando o furto.

Ele relatou que deixou o veículo estacionado por volta das 23 horas da noite de quinta-feira. No dia seguinte ao sair para levar o veículo à oficina, o carro havia desaparecido.

