Fiat Uno é furtado na Av. Brasil no centro de Ivaiporã

Um Fiat Uno vermelho foi furtado na noite de segunda-feira (1º) na Av. Brasil na região central de Ivaiporã. A Polícia Militar (PM) foi acionada por volta das 23h50.

A solicitante relatou que deixou o Fiat Uno com placas Abc-9I33 estacionado no local por volta das 18 horas e quando retornou para pegar o carro por volta das 23h40 ele já não estava no local.

A equipe policial fez patrulhamento por toda cidade, mas o veículo não foi localizado.

Por volta de 01h10 desta terça-feira, a vítima voltou a ligar no Copom e disse que sua irmã estaria recebendo ligações de um desconhecido dizendo que o carro estava em uma mata escondido e que se a vítima quisesse o carro era para retornar a ligação.

