Fiat Strada colide contra árvore na PR-082 em São João do Ivaí

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Motoristas reclamam da falta de sinalização no local

Um Fiat Strada com placas de Japurá, da empresa Polpa Norte, se envolveu em um acidente de trânsito, por volta das7h30 da manhã desta quarta-feira (12), na PR-082, ao lado do Posto da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) de São João do Ivaí. Ninguém se feriu.

continua após publicidade .

O motorista estava seguindo no sentido Luar/Trevo, quando se perdeu na curva que antecede o posto da PRE e entrou no meio da vegetação, batendo contra uma árvore.

- LEIA MAIS: Batida entre carro e ambulância na Rodovia do Milho deixa três feridos

continua após publicidade .

Houve apenas danos materiais. O guincho foi acionado para remover o veículo. Vale destacar que vários acidentes vem acontecendo na mesma curva.

Motoristas reclamam da falta de sinalização no local. Na madrugada do último domingo (09), um VW Gol vermelho se perdeu na mesma curva.

* As informações são do Canal HP/São João do Ivaí

Siga o TNOnline no Google News