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CULTURA

Fevanoi chega à 28ª edição e movimenta Ivaiporã em 22 de agosto

Festival de Valores Novos do Vale do Ivaí chega à 28ª edição e será realizado no Centro Cultural Olívia Hauptmann

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.08.2026, 13:11:09 Editado em 04.08.2026, 13:11:04
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Fevanoi chega à 28ª edição e movimenta Ivaiporã em 22 de agosto
Autor O evento é organizado pela Prefeitura de Ivaiporã, por meio da Secretaria Municipal de Cultura - Foto: Reprodução

O 28º Fevanoi (Festival de Valores Novos do Vale do Ivaí) será realizado no fim de agosto, em Ivaiporã. O festival, um dos mais tradicionais eventos culturais da região, acontece no dia 22 de agosto, no Centro Cultural Olívia Hauptmann, com a participação da Banda Show Biss.

Promovido pela Prefeitura de Ivaiporã, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, o Fevanoi tem como objetivo incentivar novos talentos da música e fortalecer a produção cultural do Vale do Ivaí.

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Para o secretário municipal de Cultura, Dionata Rodrigues, o festival representa uma oportunidade de transformação para quem sobe ao palco. ” O Fevanoi é um festival que valoriza a música e abre espaço para artistas mostrarem seu talento. A cada edição, o público conhece novas vozes e acompanha apresentações de alto nível. É um evento que fortalece a cultura e incentiva a produção musical da nossa região”, afirmou.

Ao longo de quase três décadas, o Fevanoi se consolidou como um espaço de valorização da música e de descoberta de artistas da região. A edição de 2026 mantém essa proposta e promete reunir público e músicos em uma noite dedicada à cultura.

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O evento é organizado pela Prefeitura de Ivaiporã, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, com apoio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB).

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Banda Show Biss Cultura do Vale do Ivaí Eventos Culturais Festival de Música ivaipora Novos Talentos Musicais
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