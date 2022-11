Feto é encontrado em saco de lixo no aterro sanitário de Jandaia

Da Redação

Um feto foi encontrado no Aterro Sanitário, de Jandaia do Sul, nesta sexta-feira (11)

Um feto foi encontrado no Aterro Sanitário, de Jandaia do Sul, nesta sexta-feira (11), por uma catadora de materiais reciclados. Segundo informações de testemunhas, pela formação e tamanho, o feto pode ter cerca de oito meses de gestação quando foi retirado do útero da mãe e deixado no local.

Ainda de acordo com informações de testemunhas, a mulher estava trabalhando no aterro, quando encontrou um saco de lixo preto, achou estranho e resolveu abrir para ver o que tinha dentro.

Ao verificar, ainda segundo testemunhas, a mulher encontrou que era o corpo de um bebê. Imediatamente, a catadora de materiais reciclados, acionou o 190, da Polícia Militar (PM). Em seguida, a Polícia Civil e o Instituto Médico-legal (IML), de Apucarana, também foram acionados. Um inquérito foi aberto e o caso passa a ser investigado pelos órgãos responsáveis.

As informações são do Blog do Berimbau.

