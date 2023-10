Festival de Folia de Reis em Lunardelli é realizado com sucesso

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Lunardelli realizou com sucesso, no último domingo, 29 de outubro, o 1º Festival de Folia de Reis. O evento contou com a participação de 13 Companhias de diferentes regiões do Paraná, demonstrando a diversidade cultural do estado.

Estiveram presentes as seguintes Companhias: Companhia Nossa Senhora do Rocio de Lunardelli, Companhia Estrela Guia de Paranacity, Companhia Sol Nascente de Juranda, Companhia Menino Jesus de Londrina, Companhia Mensageiros da Paz de Londrina, Companhia Nossa Senhora de Aparecida de Farol, Companhia Anunciando o Rei Messias de Maringá, Companhia Mineira de Arapongas, Companhia Sagrado Coração de Jesus de Sarandi, Companhia Santo Antônio de Mauá da Serra, Companhia Bom Pastor de Mandaguari, Companhia Vamos a Belem de Faxinal e Companhia São João Batista de São João do Ivaí.

A abertura do evento ficou a cargo de talentosos artistas locais, com performances dos cantores Pedro Roque de Oliveira e Ivo de Oliveira. Em seguida, os integrantes da FAMALU – Fanfarra Municipal de Lunardelli realizaram uma emocionante apresentação.

O festival reuniu mais de 400 pessoas no Salão Paroquial do Santuário Santa Rita de Cássia e contou com a presença de autoridades locais, incluindo o Prefeito Reinaldo Grola, a Secretária Municipal de Educação e Cultura, Suellen Fernanda da Silva Grola, a Diretora do Departamento de Cultura, Gilliana Miscalo Charallo, o Padre Gabriel Begali e o Vereador Donizete Correa.

O objetivo da Secretaria Municipal de Educação e Cultura ao promover esse evento foi preservar e celebrar a tradição da Folia de Reis no município, reconhecendo-a como uma representação viva da riqueza e diversidade cultural do Brasil.

