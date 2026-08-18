Festival de Cultura Pop e Urbana reúne jovens e estudantes em Ivaiporã
Evento no Parque Ambiental Jardim Botânico teve dança, música, poesia, hip hop, artes visuais e outras manifestações culturais
O Festival de Cultura Pop e Urbana de Ivaiporã reuniu jovens, adolescentes e estudantes das redes municipal e estadual durante a programação realizada entre sexta-feira (14) e domingo (16), no Parque Ambiental Jardim Botânico.
As atividades aproximaram estudantes e público de diferentes manifestações da cultura contemporânea. A programação incluiu dança, poesia, música, artes visuais e expressões da cultura urbana. (fotos abaixo)
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“O objetivo do festival é promover o acesso democrático à cultura contemporânea, incentivar a inclusão social, valorizar os artistas locais e regionais e fortalecer a identidade cultural urbana”, afirmou o secretário municipal de Cultura, Dionata Rodrigues.
Festival teve programação diversificada
No primeiro dia, os participantes acompanharam apresentações de dança, poesia e música. A programação também contemplou danças urbanas, k-pop, batalhas de rima, grafite, cosplay, games e slam.
O segundo dia contou com workshop de danças urbanas, exposição de artes e workshop de hip hop. As atividades seguiram durante a noite com apresentações, música e dança.
No sábado (15), a programação reuniu apresentações de street dance, patinação artística e lira circense, além de atrações musicais. A programação do Festival de Cultura Pop e Urbana seguiu até domingo (16), encerrando os três dias de atividades previstas no Parque Ambiental Jardim Botânico
O festival foi realizado pela Prefeitura de Ivaiporã, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, com apoio da Secretaria de Assistência Social e do Conselho de Promoção da Igualdade Social.
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A iniciativa também recebeu apoio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), do Ministério da Cultura e do Conselho de Promoção da Igualdade Racial.
A programação buscou valorizar diferentes formas de expressão artística e ampliar a participação da comunidade em atividades culturais.