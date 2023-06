Festival de balonismo colore os céus de Rio Branco do Ivaí; vídeo

O município de Rio Branco do Ivaí, no Vale do Ivaí, sedia neste final de semana o 2º Balonismo, um evento que foi incluído no calendário turístico local. O município quer se tornar conhecido nacionalmente pelos esportes de aventura.

O festival é organizado pela Prefeitura de Rio Branco do Ivaí em parceria com uma empresa de Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, que fabrica balões e realiza voos. A empresa foi contratada em licitação pelo município.

O evento começou na sexta-feira (23), com apresentação para autoridades. Neste sábado (24) e domingo (25), estão previstos voos em competição, além de apresentações e saltos de base jump, parapente saindo do balão e fitas aéreas. Participam pilotos renomados do Brasil e vindos de países, como Colômbia, Turquia e Qatar.

"Nossa gestão tem apostado no turismo como diferencial, realizando eventos como balonismo, além de outros esportes como motocross, trekking e cicloturismo. Também estamos incentivando a prática do turismo rural, com foco em regiões como o assentamento e o distrito de Porto Espanhol, às margens do Rio Ivaí", destaca o prefeito Pedro Taborda.

A primeira edição do evento de balonismo foi realizada em 2022 e a Prefeitura pretende realizar o festival anualmente.

