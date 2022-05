Festival da Cachaça recebeu 10 mil pessoas em 2 dias

Da Redação

No último final de semana, 21 e 22 de maio, aconteceu na Sociedade Rural do Vale do Ivaí, em Jandaia do Sul, a Primeira Edição do Festival da Cachaça de Jandaia do Sul. O evento foi um marco em toda a região e recebeu mais de 10 mil visitantes ao longo dos 2 dias. O objetivo do festival foi valorizar a bebida símbolo do Brasil e destacar o município no cenário nacional de produtores de cachaça.

A solenidade de abertura do festival, no sábado (21), contou com a presença do anfitrião e prefeito de Jandaia do Sul, Lauro Junior, do Secretário Chefe da Casa Civil do Governo do Estado do PR, João Carlos Ortega, dos deputados estaduais Dr. Batista, Do Carmo, Soldado Adriano José, prefeitos de toda a região e diversas autoridades regionais e locais.

Na ocasião, foi lançado o Projeto da Rota Turística da Cachaça e os empresários e realizadores do evento - Comendador Ésio Missiato da Cachaça Jamel, Natanael Bonicontro da Cachaça Companheira e Luiz Carlos Moretti da Cachaça Estância Moretti, foram homenageados. O deputado federal Felipe Franceschini também esteve presente no evento.

Na área de exposição, os visitantes puderam conhecer mais de 40 marcas diferentes de cachaça de todo o Brasil. O festival ainda contou com oficinas de drinques com o renomado Mestre Derivan, degustação de cachaças para eleger a melhor cachaça do evento, palestras da Universidade Estadual de Maringá (UEM) e Universidade Federal do Paraná (UFPR) e diversas atrações.

No sábado (21), aconteceu o show da dupla Antony e Gabriel que recebeu mais de 4 mil pessoas no local. Já no domingo (22), a atração ficou por conta do projeto Isso É Churrasco com a dupla Fernando e Sorocaba que teve a presença de 3 mil pessoas e o consumo de mais de 1 tonelada de churrasco.

O Festival da Cachaça como um todo arrecadou mais de 3 mil litros de leite e óleo que serão destinados para as entidades locais.

“Este foi um evento que já entrou para a história do nosso município e de toda a região. A cachaça é um segmento que movimenta consideravelmente a economia da nossa cidade e gera muitos empregos. Os visitantes do Festival da Cachaça de Jandaia do Sul já saíram com a expectativa de uma segunda edição”, completou o prefeito de Jandaia do Sul, Lauro Junior.

Sobre os idealizadores O Festival da Cachaça de Jandaia do Sul foi realizado pelas Cachaças Jamel, Companheira e Estância Moretti, contou com o apoio do Instituto Brasileiro da Cachaça (Ibrac) e da Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul.

As três grandes marcas idealizadoras do evento fazem história no município e em várias partes do país. A Cachaça Jamel, por exemplo, é líder de mercado na região e está entre as cachaças mais vendidas do país, com presença também na Europa, EUA e diversos países da América Latina.

As cachaças artesanais Companheira e Estância Moretti são premiadas e se destacam no ranking das melhores do Brasil. Neste ano, inclusive, a Quatro Madeiras, da Estância Moretti, levou o título de segunda melhor cachaça do país.

Por, assessoria de comunicação.