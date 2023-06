Festança em Lunardelli traz shows e concurso de traje caipira; confira

Uma típica festa caipira vai movimentar neste final de semana o município de Lunardelli. A Prefeitura do município promove neste sábado (30) e domingo (1) a 5 Festança da Educação. O evento, que traz shows gratuitos, apresentações da comunidade, concurso de traje caipira e comida típica será realizado no ginásio de esportes Sérgio Matias.

A Festança será aberta no sábado a partir das 20 horas com apresentações de dança da terceira idade, casamento caipira e 'quadrilha dos professores'. A programa encerra com show com grupo Gaitaço.

No domingo, a programação tem início às 15 horas com apresentações das escolas municipais. No domingo também acontece o concurso de traje caipira. Com duas categorias - traje tradicional e caipira chique - o concurso desafia a criatividade dos moradores e vai premiar os vencedores com prêmio em dinheiro e uma galinha caipira. A Banda Metrópoles fecha a programação da festa.

Além de abrir espaço para uma programação de lazer no município, a festa também é uma forma de ajudar as escolas da cidade, que são responsáveis pelas barracas de quitutes da festa.

