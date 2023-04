Festa no Assentamento 8 de Abril comemora 26 anos da comunidade

Da Redação

Sede do Assentamento 8 de Abril

As conquistas coletivas dos 26 anos do Assentamento 8 de Abril, de Jardim Alegre, serão comemoradas com uma grande festa neste domingo (16).

Os festejos começam às 9 horas com celebração ecumênica, às 10 horas ato de comemoração dos 26 anos, às 12 horas almoço com churrasco e segue com bingo até às 17 horas quando tem início o baile.

“Será uma data muito importante, teremos muitas comemorações e será um dia repleto de atividades junto com as famílias e todos os amigos e amigas que participaram da luta”, reforça a coordenação do Assentamento.

A área do assentamento é de 13,8 mil hectares, foi ocupada no dia 8 de abril de 1997. O assentamento é dividido em 555 lotes. Cada lote tem em média 7,5 alqueires.

Dentre as conquistas a ser comemorada nesses anos, está a construção do Colégio Estadual do Campo José Martí, a Escola Municipal José Clarimundo Filho, a Unidade Básica de Saúde, a cooperativa, que hoje tem mais de 400 associados.

O assentamento tem uma agricultura diversificada, tendo como principal atividade a produção leiteira, que é comercializada pela cooperativa do assentamento. Também tem muita produção de soja, milho e trigo. Além de uma produção muito grande de hortifrútis, que é comercializada pela cooperativa via os programas de governo.

Outra grande conquista dos moradores do assentamento foi no ano passado quando o Governo Federal através do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) realizou a entrega de títulos de propriedade rural para famílias de agricultores do assentamento.

