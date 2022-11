Festa na madrugada perturba hospital em Faxinal, a 5 km do local

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A rotina do hospital municipal de Faxinal foi quebrada na madrugada de domingo (20) por causa de uma festa que rolava a 5 quilômetros dali

Uma festa clandestina na região do mirante, na estrada Nova Altamira, em Faxinal, no Vale do Ivaí, foi interrompida pela Polícia Militar por volta das 4h30 da madrugada deste domingo (20). No entanto, a denúncia de perturbação de sossego por conta do som muito alto, foi na área do Hospital Municipal, que fica a pelo menos 5 quilômetros do local da festa. O som estava tão alto que perturbou a rotina de profissionais e pacientes na unidade de saúde.

continua após publicidade .

LEIA MAIS: Irritado com som alto, homem joga bombas em frente a igreja, em Apucarana



Segundo boletim de ocorrência, a equipe da PM recebeu uma série de denúncias de perturbação do sossego durante a madrugada, por causa de som muito alto na região do hospital de Faxinal. Em patrulhamento na área, no entanto, os policiais não encontraram ali a origem do barulho. Guiados pelo som alto, os policiais chegaram até a estrada Nova Altamira, onde acontecia a festa clandestina, no mirante.

continua após publicidade .

O local já se tornou conhecido por causa de várias denúncias de som alto bem como de festas clandestinas, que costumam reunir grande número de pessoas.

No mirante, a PM encontrou dois veículos, um VW Golf e um Chevrolet Celta, com equipamentos sonoros abundantes e com o som muito alto. Outros veículos estavam no local, mas sem equipamentos ligados. Conforme a PM, pelo menos 50 pessoas estariam participando da festa e muitos passaram a reagir contra a presença da polícia, que precisou usar gás de pimenta para afastar os mais exaltados.



LEIA MAIS: Vaca de raça, de R$ 10 mil, é abatida no pasto, em São Pedro do Ivaí

continua após publicidade .







Durante a confusão, várias pessoas fugiram do local da festa, antes que a PM pudesse fazer a descontaminação e a identificação das pessoas. Já os responsáveis pelos equipamentos sonoros foram presos e informados que seus equipamentos seriam apreendidos. Os dois homens responsáveis pelos veículos se propuseram a retirar os equipamentos para apreensão.

A polícia apreendeu diversas caixas de som, rádios, tuíters, fontes, módulos de som e bateriais especiais, além de alto falantes. A quantidade de equipamentos de som removidos dos dois veículos foi tão grande que a equipe da PM de Faxinal precisou pedir apoio de uma viatura extra, de Borrazópolis, para fazer o transporte dos volumes até a delegacia de polícia. Os veículos foram entregues pelos proprietários para terceiros e os dois motoristas foram encaminhados para a Polícia Civil.

Siga o TNOnline no Google News