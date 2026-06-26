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TRADIÇÃO

Festa Junina da Comunidade São Pedro acontece neste e sábado em Bela Vista do Cambira

Evento começa às 19 horas e contará com quadrilha, comidas típicas, fogueira, pescaria, apresentações culturais e muita música

Escrito por Lis Kato
Publicado em 26.06.2026, 10:48:32 Editado em 26.06.2026, 10:49:35
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Festa Junina da Comunidade São Pedro acontece neste e sábado em Bela Vista do Cambira
Autor Foto: Colaboração TNOnline

A tradicional Festa Junina da Comunidade São Pedro, no bairro Bela Vista do Cambira, será realizada neste sábado (27), a partir das 19 horas, e promete reunir centenas de moradores de Cambira e cidades vizinhas em uma noite marcada por cultura, gastronomia e celebração das tradições populares.

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Promovido na Diaconia São Pedro, o evento já integra o calendário festivo da comunidade e é conhecido pela grande participação do público, consolidando o bairro Bela Vista como um dos principais pontos de encontro para festividades juninas na região.

A programação terá início com o tradicional acendimento da fogueira, símbolo das comemorações de São João, seguido por apresentações culturais e atrações para toda a família. Entre os destaques estão a dança da quadrilha e a apresentação do grupo 60 Mais, formado por integrantes da terceira idade de Cambira.

Além das manifestações culturais, a festa contará com barraca da pescaria, músicas para animar o público e uma variedade de comidas típicas, como pratos à base de milho, doces tradicionais e outras iguarias características do período junino.

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A expectativa da organização é repetir o sucesso das edições anteriores, atraindo visitantes não apenas de Cambira, mas também de municípios vizinhos, fortalecendo a integração comunitária e valorizando as tradições culturais do interior paranaense.

Confira a programação

• 19h: abertura da festa e acendimento da fogueira;

• Apresentação da quadrilha junina;

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• Show cultural do Grupo 60 Mais de Cambira;

• Barraca da pescaria;

• Comidas típicas e bebidas;

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• Música e animação durante toda a noite.

A entrada é gratuita, e a comunidade convida famílias e visitantes para participarem da celebração, que une fé, cultura popular e confraternização em um dos eventos mais tradicionais do município.

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Bela Vista Cambira cultura popular eventos comunitários festa junina Gastronomia Típica Tradições Juninas
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