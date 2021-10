Festa em Ivaiporã termina com dois detidos pela PM

Da Redação

Duas pessoas foram presas pela Polícia Militar (PM) de Ivaiporã, após confusão em uma festa. A situação foi registrada no sábado (9), por volta das 19h40.

Conforme consta no boletim de ocorrência, a PM foi solicitada pelo pai de uma adolescente de 17 anos, onde ele informava que a filha havia saído na noite anterior e não retornado para casa. Porém, ele havia encontrado a filha em uma festa ingerindo bebida alcoólica.

Os policiais foram ao local da festa, e conversaram com o solicitante junto com a filha. O homem relatou que ao chegar no local da festa alguns indivíduos tentaram cercear ele de falar com sua filha chegando a ameaça-lo e que só não foi agredido devido a equipe ter chegado ao local.

Os policiais deram voz de abordagem a todas as pessoas que estavam no local, dentre elas, muitas conhecidas pelas equipes por passagens pela polícia.

Ainda segundo o boletim, durante a busca pessoal, um dos abordados desobedeceu a ordem e empurrou um militar e tentou ir para cima dele. Por se tratar de um homem com grande estatura e força houve dificuldades em realizar a imobilização, um policial teve ferimentos no joelho e o detido acabou sofrendo algumas escoriações na face.

Em continuidade as buscas pessoais, também foi encontrado com outro jovem uma porção maconha.

Ambos detidos, foram encaminhados ao Hospital Municipal para exame da Covid-19 e laudo de lesão. Posteriormente encaminhados para a 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil.