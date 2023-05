Festa do Milho, em Mauá da Serra, começa nesta sexta; confira

Da Redação

Barracas gastronômicas, com muitas opções

A Prefeitura de Mauá da Serra abre nesta sexta-feira (12), a 25ª Festa do Milho. Além das apresentações de renome nacional, como a dupla Edson e Hudson, a programação que segue até domingo traz praça de alimentação, provas esportivas e concurso para a escolha da rainha da festa.

A programação abre a partir das 18 horas, com barracas gastronômicas, com muitas opções de pratos típicos, como a sopa de milho, pamonha, sukiaky e churrasco. As crianças poderão brincar no parque de diversões e após a escolha da rainha da festa, haverá show com a dupla Humberto e Ronaldo.

- LEIA MAIS: Conheça as candidatas a rainha da Festa do Milho de Mauá da Serra

No sábado, a partir das 22h, quem se apresenta é a conhecida dupla Edson e Hudson. A expectativa é de um grande público para a apresentação. No domingo, no período da manhã, haverá corrida de rua, ciclismo pedal e caminhada, almoço nas barracas gastronômicas e a noite, show com o cantor Diogo Cachorrão, para encerrar programação.

“É a 25ª edição da festa e Mauá da Serra vai completar 32 anos. Vamos celebrar com shows e muita diversão para os moradores da cidade e moradores de toda região e aproveitar para entregar obras de pavimentação, além de mostrar no telão como está a construção da nova secretaria de educação, o Colégio Estadual e a reforma na UBS que vai se transformar em Pronto Antedimento”, disse o prefeito Hermes Wicthoff.

