Festa do Frango e da Banana será neste fim de semana

Da Redação

A tradicional Festa do Frango e da Banana de Novo Itacolomi está de volta. O evento será realizado neste sábado (14) e domingo (15), no Centro de Eventos Antônio de Oliveira, na PR-170.

No sábado (14), está programado show com a banda Santa Esmeralda e no domingo (15) almoço tradicional - com churrasco, porções de arroz, salada, farofa e frango frito) e leilão de animais na sequência.

Conforme informações da Prefeitura Municipal, nesta semana também será realizado um evento técnico na cultura de banana e frango promovido pela Emater direcionado aos produtores rurais.