Festa do Bom Jesus mantém tradição e reúne multidão em Ivaiporã

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Feriado municipal reuniu centenas de fiéis na tradicional Festa do Bom Jesus em Ivaiporã

A Paróquia Bom Jesus ficou lotada na manhã desta quinta-feira (6), feriado municipal, durante a celebração do Dia do Padroeiro de Ivaiporã. Centenas de fiéis participaram da missa presidida pelo bispo da Diocese de Apucarana, Dom Carlos José, da tradicional bênção dos veículos e do almoço comunitário. A paróquia, que completa 70 anos em 2026, prepara uma programação especial para celebrar o Jubileu de Platina no dia 30 de setembro.

O bispo Dom Carlos José destacou a importância do padroeiro Bom Jesus para a história de Ivaiporã e para a vida da comunidade. “É, de fato, um impacto de bênção e de alegria para a cidade de Ivaiporã. Os primeiros habitantes trouxeram a devoção ao Bom Jesus e o escolheram como padroeiro desta terra. Pedimos que cada morador possa sentir toda a alegria da presença e do amor de Bom Jesus”, afirmou. (fotos abaixo)

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O pároco, padre Célio Tarozo, comemorou a grande participação dos fiéis durante toda a programação religiosa. Segundo ele, a mobilização começou ainda na novena, realizada entre os dias 28 de julho e 5 de agosto.

“Foi um dia muito especial. A igreja ficou lotada e muitas pessoas vieram receber a bênção e participar da celebração. Isso mostra que cada vez mais pessoas estão voltando para Deus e fortalecendo a caminhada de evangelização que realizamos”, disse.

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O prefeito Carlos Gil também participou das comemorações e ressaltou o significado da data para o município, lembrando que a Paróquia Bom Jesus celebra 70 anos de história em 2026.

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“É uma data muito especial. Há 70 anos a comunidade se reúne em torno da Paróquia Bom Jesus. O padroeiro representa a fé do nosso povo e faz parte da história de Ivaiporã. É uma cidade de muito sucesso, com qualidade de vida e pessoas unidas pela fé em Jesus. Eu não poderia deixar de participar desta celebração”, afirmou.

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Após a missa, a tradicional bênção dos veículos reuniu centenas de motoristas e famílias que buscaram a proteção do padroeiro. Em seguida, a comunidade participou do almoço festivo no salão paroquial, um dos momentos mais aguardados da programação.

As comemorações do Jubileu de Platina da Paróquia Bom Jesus serão realizadas em 30 de setembro, com uma missa solene e uma confraternização aberta à comunidade, celebrando os 70 anos de história da paróquia em Ivaiporã.





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