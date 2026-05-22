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Festa de Santa Rita deve reunir milhares de fiéis em Lunardelli neste fim de semana

A expectativa é de mais de 20 mil visitantes entre sexta-feira e domingo

Escrito por Da Redação
Publicado em 22.05.2026, 07:36:57 Editado em 22.05.2026, 08:14:31
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Festa de Santa Rita deve reunir milhares de fiéis em Lunardelli neste fim de semana
Autor Romeiros devem lotar Lunardelli durante a Festa de Santa Rita de Cássia - Foto: TN Online/Ivan Maldonado

A cidade de Lunardelli se prepara para receber milhares de romeiros na tradicional Festa de Santa Rita de Cássia, celebrada nesta sexta-feira (22). Neste ano, a programação religiosa também marca os 15 anos desde que a paróquia foi elevada à Santuário Santa Rita de Cássia, um dos principais destinos de turismo religioso do Paraná.

Conhecida como Capital Paranaense da Fé, Lunardelli deve receber mais de 20 mil visitantes entre sexta-feira e domingo. A programação reúne missas, procissões, novenas, momentos de oração e atividades voltadas aos fiéis que chegam de várias regiões do Paraná e de outros estados. (fotos abaixo)

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O movimento já começou a crescer nos últimos finais de semana. Mesmo com chuva intensa no último domingo, 45 ônibus de romarias passaram pelo município. A expectativa da organização é de aumento significativo de visitantes, principalmente com a chegada de romeiros de cidades mais distantes.

Segundo os organizadores, o dia 22 de maio, dedicado à santa, deve concentrar principalmente famílias e visitantes que chegam em carros particulares. Já no domingo, a presença maior será de grupos organizados de romarias. No sábado (23), a programação contará com missas extras para atender os peregrinos.

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Além da importância religiosa, a festa também impulsiona a economia da cidade. Hotéis, restaurantes, sorveterias, mercados, postos de combustíveis e o comércio em geral registram aumento no movimento durante todo o mês de maio.

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O prefeito Wanderlei Sardi afirmou que a expectativa é positiva para o feriado municipal e destacou a presença confirmada do governador Ratinho Junior, além de secretários estaduais e deputados.

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“O turismo religioso já se tornou a segunda principal força econômica de Lunardelli, atrás apenas do agronegócio. Cada romeiro que chega movimenta hotéis, restaurantes, mercados e todo o comércio local”, afirmou o prefeito.

Quem trabalha diretamente com os visitantes já percebe o aumento no movimento. O comerciante Ederson Marchi Ferreira, proprietário de uma sorveteria no município desde 2018, afirmou que o mês de maio é tradicionalmente o mais movimentado para o comércio local.

Segundo ele, mesmo com as previsões de chuva, a expectativa é boa para os próximos dias. “O movimento vem aumentando desde a semana passada. Muitos ônibus, muitos romeiros e fiéis passando pela cidade. Durante o dia e também à noite, principalmente por causa das novenas”, contou.

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Ederson destaca que a movimentação beneficia diretamente os comerciantes da cidade e mantém o fluxo constante de clientes durante toda a programação religiosa. “Maio inteiro é diferente para nós. O pessoal visita o santuário, participa das celebrações e acaba consumindo no comércio também”, disse.

A movimentação também é intensa na loja de artigos religiosos do santuário. Responsável pelo espaço, a irmã Selma Cordeiro dos Santos afirma que as vendas cresceram desde o início do mês e que a expectativa é de ainda mais movimento neste final de semana.

“Mesmo com chuva, o último domingo teve um movimento muito bom. Agora esperamos um fluxo ainda maior amanhã e também no próximo domingo, porque normalmente o domingo antes e o depois da festa recebem muitos romeiros”, disse.

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Segundo a irmã Selma, a loja pertence ao próprio santuário e toda a renda arrecadada ajuda diretamente na manutenção e nas melhorias do espaço religioso.

“Tudo o que é vendido aqui é do santuário. O lucro ajuda nas despesas, reformas e novos projetos. Fizemos recentemente a reforma dos banheiros, agora vamos organizar a sala dos milagres e construir uma nova secretaria”, explicou.


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Festa de Santa Rita deve reunir milhares de fiéis em Lunardelli neste fim de semana
AutorRomeiros devem lotar Lunardelli durante a Festa de Santa Rita de Cássia - Foto: TN Online/Ivan Maldonado


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