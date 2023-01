Festa de Réveillon termina com briga generalizada em Marumbi

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Confusão começou por volta das 2h15, na Avenida Tiradentes, no centro da cidade

Uma festa de Ano Novo, realizada em Marumbi, no Vale do Ivaí, no norte do Paraná, terminou com uma briga generalizada, registrada na madrugada deste domingo (1º). A confusão começou por volta das 2h15, na Avenida Tiradentes, no centro da cidade, e terminou no hospital do município, onde ao menos dois envolvidos promoveram um quebra-quebra.

continua após publicidade .

Conforme informações da Polícia Militar (PM), as agressões começaram em via pública por motivo desconhecido. Um dos envolvidos levou uma facada e foi encaminhado ao Hospital Municipal onde ocorreu uma nova confusão.

- LEIA MAIS: PM registra quatro casos de lesão corporal nas últimas 24h em Ivaiporã

continua após publicidade .

Durante a briga foram danificados porta de vidro da entrada, janela dos fundos, e outros objetivos de uso hospitalar. Após o fato, os envolvidos fugiram do local, porém, dois foram identificados.

Segundo os funcionários do Hospital, os autores do fato causaram um pânico geral nos colaboradores e pacientes. A PM não soube informar quantas pessoas se envolveram na confusão no total.

Siga o TNOnline no Google News