Festa de Novo Itacolomi atrai quase 10 mil pessoas no fim de semana

Mais de 7 mil pessoas passaram pela festa só no sábado (12) e mais de 2 mil no domingo (13)

Os dois dias de comemorações do aniversário de 32 anos de Novo Itacolomi, norte do Paraná, atraíram quase 10 mil pessoas. A informação foi confirmada pelo prefeito do município, Moacir Andreolla.

De acordo com ele, aproximadamente 7 mil pessoas compareceram à festa realizada no Centro de Eventos no sábado (12). No domingo (13) foi registrado um público menor, aproximadamente duas mil pessoas, por conta da chuva.

No domingo o tempo não colaborou muito, por causa da chuva no momento do rodeio e do show. Mas de modo geral, foi uma festa maravilhosa" - Moacir Andreolla,

Tradicionalmente, a festa da cidade é realizada em setembro, contudo, a comemoração teve que ser adiada neste ano por causa do período eleitoral. “O povo estava carente de eventos por causa da pandemia da Covid-19. E neste ano tivemos que adiar a festa por causa das eleições. Estão estava todo mundo ansioso pela festa que saiu dentro do esperado”, afirma.

INESTIMENTOS

Neste ano, a atual gestão conquistou vários investimentos para os municípios como a construção de 49 casas populares – que está em andamento -, ampliação e melhoria da Escola Municipal Francisco Ribeiro Franco, recapeamento de ruas na zona urbana, cascalhamento e pavimentação com pedra irregular na zona rural. A prefeitura também vai renovar a iluminação pública com a troca de quase 80% das lâmpadas comuns por lâmpadas de Led.

