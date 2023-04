Festa de Godoy Moreira atrai público de 10 mil pessoas; confira

Da Redação

Mais de 10 mil pessoas participaram, no último final de semana, das comemorações dos 34 anos de Godoy Moreira. A festa de aniversário foi um sucesso e atraiu pessoas de várias cidades da região para acompanhar os shows de Marcos Paulo e Marcelo e Carreiro e Capataz. Godoy Moreira comemora aniversário em 5 de abril, mas a festa foi realizada no último sábado (8) e domingo (9).

O prefeito Primis de Oliveira agradeceu a todos que se empenharam em função do sucesso do evento. "Quero agradecer a todos que contribuíram para que essa festa fosse um sucesso. Em especial, agradeço o governador Ratinho Júnior, o deputado estadual Artagão Júnior, a deputada federal Luísa Canziani, o vice-prefeito Rubens, à câmara de vereadores, ao Sicredi e à Sanepar pelo apoio que deram para que pudéssemos realizar essa comemoração", afirmou o prefeito.

O evento foi uma oportunidade para que a população de Godoy Moreira pudesse comemorar o bom momento que o município vive, com obras e investimentos em todos os setores. "O aniversário de 34 anos de Godoy Moreira é uma data muito importante para todos nós. Oportunidade para celebrar o bom momento que estamos vivendo, com obras e investimentos em todos os setores. Estamos muito felizes em poder compartilhar esse momento com a população", destacou o prefeito.

Além dos shows, a festa contou com tradicional almoço com costelada e show de prêmios beneficente para ajudar a custear a construção de uma casa para um cidadão que mora em uma tuia da Vila Rural. As barracas de alimentação foram administradas, na maioria, por empreendedores locais.

A realização da festa de aniversário de Godoy Moreira demonstra o compromisso da prefeitura em proporcionar momentos de lazer e cultura para a população, além de fortalecer o turismo na região.

